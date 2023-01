PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er janvier – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Lorient (3.40)

Angers est au fond du sceau et n’avance plus du tout. Le changement d’entraineur lors de la trêve avec l’arrivée d’Abdel Bouhazama n’a pas encore eu l’effet escompté avec une défaite à Ajaccio (1-0). Il est toujours compliqué de jouer en Corse mais cette fois, à domicile, le SCO se doit de prendre au minimum un point face à une équipe de Lorient qui ne va pas bien non plus. Les Merlus viennent de s’incliner face à Montpellier (2-0) et sont clairement sur la pente descendante. Ils ont glissé à la 7e place et devraient profiter de ce déplacement chez le dernier pour se ressaisir. Cependant j’ai peur que la méforme continue pour Lorient et je miserais sur le nul pour une cote de 3.40 !

Pariez sur Angers – Lorient ici !