PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er mai – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Troyes et Lille (3.30)

Avec un seul point pris lors des quatre dernières journées, Troyes n’a que deux points d’avance sur le barragiste et six sur Bordeaux, 19e. Attention à ne pas couler en cette fin de saison et il va falloir aller chercher des résultats à domicile. C’est possible contre Lille qui est en grandes difficultés cette saison. Les Dogues n’ont pas fait honneur à leur titre de champion et sont 9e du championnat. Sur leurs sept dernières rencontres en Ligue 1, les Lillois n’en ont gagné que deux dont une contre le cours du jeu face à Strasbourg (1-0). Je pense donc que Troyes peut prendre un point

Les autres options :

Match nul entre Elche et Osasuna (3.15)

Match nul entre Grenade et le Celta Vigo (3.20)

Match nul entre le Rayo Vallecano et la Real Sociedad (3.15)

Match nul entre l’Empoli et le Torino (3.45)

Cote totale des cinq nuls du jour : 361.50