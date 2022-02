PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er mars – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Burnley et Leicester (3.30)

Après avoir pris sept points sur les neuf derniers possibles, cette équipe de Burnley s’est complètement relancée dans la course au maintien. Les « Clarets » ont gagné à Brighton, contre Tottenham et restent sur un nul (1-1) sur la pelouse de Crystal Palace. Trois très bons résultats qui arrivent à point nommé et les ramènent à une petite longueur du premier non-relégable, Everton, et à six de leur adversaire du soir. Leicester ne réalise définitivement pas un bel exercice 2021-2022. Les « Foxes » enchaînent les contre-performances comme lors de leur dernière rencontre avec une défaite à Wolverhampton pour signer un cinquième match de championnat sans succès. A Burnley et sans Jamie Vardy, je ne vois pas Leicester gagner d’autant que les « Clarets » n’ont perdu qu’une seule fois à Turf Moor en huit réceptions en Premier League depuis le 18 septembre. Je vous propose donc de miser sur le nul pour une jolie cote de 3.30 !

