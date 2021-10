PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er novembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Wolverhampton et Everton (3.20)

Rien ne va plus pour Everton qui, après un début de saison très intéressant, avec dix points pris lors des quatre premières journées, marque le pas. Les Toffees n’ont remporté qu’une seule rencontre sur les cinq dernières disputées en Premier League et ils restent même sur deux revers consécutifs à domicile face à West Ham et Watford. Les voilà donc 9e au classement avant cette rencontre avec un point d’avance sur leurs adversaires du soir. Les Wolves vont mieux avec une série de quatre matches sans défaite mais à domicile le bilan est catastrophique. Ils n’ont gagné qu’une seule fois dans leur antre pour quatre défaites. C’est pourquoi la cote du nul me tente beaucoup pour ce duel entre deux clubs qui seraient ravis de repartir avec un point.

Les autres options :

Match nul entre Frosinone et Crotone (3.15)

Match nul entre Pordenone et Crémone (3.00)

Match nul entre la Reggina et Cittadella (3.00)

Cote totale des quatre nuls du jour : 90.72