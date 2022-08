PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 août - Ligue des champions

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Ludogorets Razgrad et le Dynamo Zagreb (3.05)

Affiche a priori équilibrée entre le champion de Bulgarie et le champion de Croatie ! Razgrad n'a perdu qu'une rencontre depuis le reprise (2-1 sur la pelouse des Irlandais de Shamrock Rovers après avoir gagné 3-0 à domicile) mais s'est imposé six fois en huit rencontres. A domicile, le Ludogorets a tout gagné (4 victoires, 12 buts inscrits et 0 encaissé). De son côté, le Dynamo est toujours invaincu: 5 victoires et 1 nul (2-2) face à Shkupi Cair au tour précédent avant de gagner 1-0 en Macédoine. Entre un club invaincu devant son public et un autre invaincu en déplacement, un score de parité en Bulgarie ne surprendrait personne. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Union St Gilloise et les Rangers (3.30)

Nul entre Sheriff Tiraspol et Viktaria Plzen (2.90)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 29.19

