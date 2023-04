PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 avril – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Nantes et Reims (3.35)

La série s’est stoppée pour le Stade de Reims qui restait sur dix-neuf rencontres sans défaite avant de s’incliner contre Marseille (2-1). Cependant, je ne pense pas que l’effet Will Still prendra fin. La trêve aura permis aux Rémois de travailler sur ce qui n’a pas fonctionné mais attention tout de même au FC Nantes qui restent sur deux nuls consécutifs à Lyon (1-1) et face à Nice (2-2). A la Beaujoire, seuls le PSG, Fribourg, Marseille, la Juventus et le Stade Rennais sont parvenus à s’imposer. C’est pour cela que je m’attends à un match très accroché et je vous propose de jouer la cote du nul pour plus que tripler la mise.

