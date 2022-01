PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 janvier – Liga - Espagne

Notre pronostic : match nul entre Majorque et Barcelone (3.35)

Je vous propose de tenter un coup pour cette rencontre en Liga. On le sait, le Barça n’est plus ce qu’il était. Le club catalan n’est que 7e en championnat, est éliminé de la Ligue des Champions et a un effectif très moyen. Les Blaugranas ont beaucoup de mal à gagner des matches. Lors du mois de décembre, ils ont perdu face au Betis, fait nul sur la pelouse d’Osasuna, ont gagné très difficilement face à Elche (3-2) et ont une nouvelle fois buté sur le FC Séville (1-1). Majorque est 15e mais ne perd que très peu en ce moment : seulement deux revers sur les dix dernières rencontres. Les Majorquins ont même réalisé six nuls lors des neuf dernières journées de Liga et ont notamment gagné sur la pelouse de l’Atletico de Madrid. Je pense qu’ils sont capables d’embêter ce Barça qui devra évoluer sans de nombreux joueurs (Dembele, Depay, Dest, Garcia, Gavi, Pedri, Roberto). Je jouerais le score de parité pour une cote de 3.35 !

