PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 juillet - Serie A - Brésil

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Santos et Flamengo (3.00)

Voilà une affiche très équilibrée entre deux équipes au coude à coude. En effet, Santos ne compte qu'un point d'avance sur son adversaire du soir. En difficulté depuis plusieurs semaines, l'actuel septième a concédé le match nul à huit reprises sur ses onze derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier succès à domicile en championnat remonte d'ailleurs au 8 mai. Mais, en face, Flamengo ne va pas franchement mieux. S'ils réalisent de bonnes performances dans les coupes, les joueurs de Dorival Júnior ont perdu chacun de leur trois derniers déplacements en Serie A et figurent parmi les plus mauvaises écuries de l'élite à l'extérieur. L'enjeu et le stress pourraient donc gagner les rangs des deux équipes aujourd'hui, pouvant les conduire à un résultat nul. Un pari qui vous permet de tripler la mise.

