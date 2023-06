PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 juin – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Le Havre et Dijon (3.25)

Le Havre pourrait bien tout perdre en cette fin de saison. Alors qu’on pensait les Havrais se diriger tranquillement vers la montée, ces derniers ont enchaîné deux défaites, à Annecy et contre Valenciennes, avant un match nul à Bastia. Les Normands n’ont besoin que d’un petit point pour accéder à la Ligue 1 et même remporter le titre. Je pense que cela sera très tendu, car comme Bordeaux, le HAC reçoit un candidat au maintien. Dijon n’a pas le droit de perdre sinon ce sera la descente en National. Pascal Dupraz est pourtant invaincu depuis son arrivé sur le banc dijonnais. Un match nul pourrait suffire au DFCO si, dans le même temps, Laval et Rodez s’inclinent. Ce sera très tendu au Stade Océane et c’est pour cela que je vous suggère le score de parité pour une cote de 3.25 !

L’autre option :

Match nul entre Sassuolo et la Fiorentina (3.70)

