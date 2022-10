PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Ajaccio et Clermont (3.10)

Ajaccio a mis fin à sa très mauvaise série en allant enfin chercher une victoire, à Brest (1-0), juste avant la trêve internationale. Il faudra donc s’appuyer dessus pour espérer continuer sur cette voie et profiter de la réception de Clermont, un concurrent direct pour le maintien, pour prendre des points. Cependant, le début de saison des Clermontois est meilleur que celui des Corses avec trois victoires et un nul. Les Auvergnats ont joué en amical à Bordeaux la semaine dernière pour un succès (3-2). De quoi reprendre un peu confiance et essayer de gommer les défauts. Je pense donc que l’on pourrait assister à une rencontre très équilibrée, avec pourquoi pas, un nul pour une cote de 3.10 !

