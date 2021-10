PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 2 octobre - Série A - Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Torino et la Juventus (3.65)

Même si la Juventus a créé la surprise en s'imposant 1-0 contre Chelsea, le tenant du titre, en Ligue des champions, il faut bien reconnaître que la situation de la "Vieille Dame" en championnat est préoccupante (2 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Certes les Bianconeri ont gagné 3-2 à la Spezia et 3-2 contre la Sampdoria... mais que ce fut très compliqué ! Le Torino, invaincu depuis quatre journées (7 buts inscrits et 2 encaissés) abordera ce derby avec beaucoup d'ambitions et voudra profiter du mauvais début de saison de son voisin turinois pour l'enfoncer un peu plus. Le Toro s'appuiera sur le dernier duel (2-2 le 3 avril 2021) pour tenter un nouveau coup. Vu la forme actuelle des deux clubs, je ne serais pas étonné qu'une nouvelle fois la Juve se fasse accrocher par son rival piémontais.

Fiabilité: 35 %

