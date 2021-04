PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 avril Ligue 2 - france

Notre pronostic : match nul entre le Paris FC et Clermont (3.25) !

C’est un match très important pour le haut de tableau qui nous attend ce soir à Charlety. Pour l’instant le Clermont Foot est 3e du championnat et donc premier barragiste. Le club parisien est 5e et devrait donc affronter le 4e, Grenoble, et en cas de victoire Clermont. Il y a donc un réel avantage à finir sur le podium et le club du Puy-de-Dôme voudra donc garder son avantage. Sur ses cinq derniers matches, il n y’a qu’une seule victoire. C’est pourquoi je ne vois pas Clermont l’emporter d’autant que le Paris FC ne perd plus depuis neuf rencontres avec cinq succès et quatre nuls dont deux sur les deux dernières journées. C’est pourquoi je tenterais un gros coup pour ce duel très équilibré en misant sur le nul pour plus que tripler la mise. Un beau pari coté à 3.25 !



Pariez sur Paris FC – Clermont ici !



Les autres options :

Match nul entre Châteauroux et Rodez (3.00)

Match nul entre Nancy et Ajaccio (3.10)

Match nul entre Pau et Auxerre (3.25)

La cote totale des quatre nuls du jour : 98.23