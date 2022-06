PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 juin - Liga Profesional - Argentine

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Gimnasia La Plata et le Racing Club (3.05)

Difficile de voir un favori dans cette affiche. Gimnasia La Plata réalise un bon début de saison, avec une victoire et deux nuls sur les trois premiers matches de championnat. Si cette équipe ne pointe qu'à la onzième place du classement, cela est dû au fait que celui-ci est très serré. En effet, les joueurs de Nestor Gorosito ne sont qu'à deux points du dauphin Estudiantes. Ils restent d'ailleurs sur une très bonne série de quatre victoires de rang à domicile. En face, le Racing Club fait également partie des belles équipes de ce début d'exercice. Mais récemment, l'actuel sixième au classement se montre plus en difficulté en déplacement, parvenant tout de même à trouver le chemin des filets à quasiment chacune de ses sorties. Surtout, les joueurs de Fernando Gago n'ont plus perdu sur la pelouse de leur adversaire depuis plus de douze ans ! Dans ce contexte, je vous propose de miser sur un résultat nul. Un pari qui vous permet de plus que tripler la mise (3.05).

