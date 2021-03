PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Metz et Rennes (3.15)

Metz, meilleur à l’extérieur qu’à domicile cette saison, accueille ce samedi à 13 heures sa bête noire à Saint-Symphorien, le Stade Rennais. En effet, les Bretons n’ont plus perdu en Lorraine depuis 19 ans : une défaite en 2002, sept matches nuls et deux victoires ! Dans 70 % des cas, il n’y a donc pas de vainqueur entre ces deux clubs. Comme les Messins n’ont réussi à battre que Nantes lors de leurs six dernières rencontres en Moselle et que Rennes a enfin mis fin à une série de cinq revers consécutifs, le week-end passé contre Strasbourg et voyagent plutôt bien cette saison (4 défaites en 14 déplacements), je vous propose de parier sur un partage de points pour essayer de tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

