PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 novembre – Ligue 2

Mais comment Bastia (18e de Ligue 2) peut-il être favori à domicile (1.80) face à Niort (7e) ? En effet, les insulaires, en sept rencontres à Furiani, n'ont remporté que le derby corse face à Ajaccio (2-0) et ont concédé... six matches nuls ! Par ailleurs, le public bastiais n'a vu que cinq buts cette saison: trois pour le Sporting et deux contre, en sept matches. De son côté, les Chamois n'ont perdu que trois fois en huit déplacements et reste sur deux succès à l'extérieur, à Quevilly et à Nîmes. Dans ces conditions, je ne vois pas comment vous pourriez laisser passer cette belle occasion de largement tripler votre mise de départ. Alors banco sur un score de parité entre Bastia et Niort... et si vous aimez les grosses cotes, pensez au 0-0 à 7.25 !

Fiabilité : 40 %

