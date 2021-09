PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 20 septembre Premier League - Russie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le CSKA Moscou et le Spartak Moscou (3.25)

Place au derby moscovite pour cette rubrique. Le début de championnat de ces deux clubs n’est pas à la hauteur des espérances. En sept journées, ils n’ont pris que dix points grâce à trois victoires et un nul. C’est trop peu pour des clubs de cette envergure. Le Spartak, qualifié en Ligue Europa, a joué cette semaine et s’est incliné face au Legia Varsovie (0-1). Il faut donc reprendre confiance. Tout comme les joueurs du CSKA qui restent sur deux matches sans succès d’affilés en Premier League. Avec cet état de forme, je pense qu’il y a de fortes chances d’assister à un nul tant les deux équipes évoluent au même niveau. Un beau pari pour plus que tripler la mise !

