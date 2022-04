PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 avril - Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Cadix et Bilbao (3.10)

Le Roi du nul (8) à domicile cette saison en Liga est... Cadix (17e) ! Le Roi du nul (9) à l'extérieur cette saison en Liga est... l'Athletic Bilbao (8e) ! Ces deux club détiennent le record du nombre de partages de points en Espagne: 13 pour les Andalous et 12 pour les Basques. Je ne pouvais donc pas choisir une autre rencontre pour cette rubrique. Bilbao a pris cinq points sur trente possibles lors de ses six derniers déplacements alors que Cadix n'a chuté qu'une fois lors de ses six dernières réceptions. Boosté par son succès miraculeux au Nou Camp (1-0) lundi soir, ce qui lui a permis de sortir de la zone rouge, le CCF a les armes pour prendre un point contre l'Athletic. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise.

Fiabilité : 40 %

L'autre option :

Nul entre Burnley et Southampton (3.40)

Cote totale pour les deux nuls du jour: 10.54

