PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 avril – Série A - Italie

Direction l’Italie pour le nul du jour de ce vendredi ! Vérone, 18e et premier relégable, a un grand besoin de points pour espérer sortir de la zone rouge. L’Hellas vient de battre Sassuolo et d’obtenir un bon 0-0 à Naples, le futur champion. Cela prouve bien que les « Gialloblu » sont loin d’avoir abdiqué dans la course au maintien. De son côté, Bologne (8e à cinq longueurs de l’Atalanta) a encore une toute petite chance de finir européen mais sa mission s’annonce très compliquée. Comme Vérone a concédé récemment ses deux premiers nuls de la saison devant son public, contre la Lazio et Monza, je ne serais pas vraiment étonné que le premier match de la 31e journée de Série A se termine sur un score de parité, comme à l’aller à Bologne (1-1), ce qui vous permettrait de tripler !

