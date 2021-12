PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 décembre – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Nancy et Dijon (3.00)

Nancy a enchainé une troisième défaite d’affilée en Ligue 2 et a désormais huit points de retard sur le premier non-relégable. Il faut absolument se ressaisir car une descente en National serait très compliquée à gérer. Pourtant il y avait de l’espoir avec l’arrivée de Pedretti sur le banc nancéen. Ce soir, lui et ses hommes ne devront pas perdre face à un concurrent direct pour le maintien. Dijon a vingt points au classement et n’a remporté qu’un match sur les cinq derniers disputés en Ligue 2. Les Dijonnais ont même été éliminés en Coupe de France par Cannes aux tirs au but. Avec ces deux équipes qui manquent cruellement de résultats, je vous propose de jouer sur le nul pour tripler la mise !

Pariez sur Nancy – Dijon ici !

Les autres options :

Match nul entre Niort et Pau (3.15)

Match nul entre Nîmes et Toulouse (3.35)

Match nul entre Auxerre et Le Havre (3.20)

Match nul entre QRM et Caen (3.10)

Match nul entre Rodez et Bastia (3.00)

Cote totale des six nuls du jour : 942.13