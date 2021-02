PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 février Ligue 1 – France

Notre pronostic : match nul entre Montpellier et Rennes (3.35) !

C’est un pari risqué que je vous propose pour cette rencontre. Le Stade Rennais part favori. 5e du championnat les Rennais sont pourtant sur une mauvaise série avec quatre matches sans victoire en Ligue 1 dont cette défaite (0-2) face à Saint-Etienne. S’ils veulent tenir cette 5e place, il va falloir se ressaisir et je pense qu’ils en sont capables. La tâche sera dure contre un Montpellier retrouvé. Après neuf matches sans victoire, les Montpelliérains ont réussi à enchaîner trois succès consécutifs toutes compétitions confondues avec notamment une très belle victoire (1-2) à Lyon. Les voilà donc à la 10e place. Plus question pour eux de perdre des points à domicile et surtout pas face à un concurrent direct pour une place européenne. Seulement trois points séparent les deux clubs au classement. Si l’effectif avait été au complet je vous aurais proposé la victoire du MHSC mais le club héraultais devra se passer d’Andy Delort touché à la cuisse. Avec ses 9 buts et 7 passes décisives, l’attaquant algérien fait partie des hommes fort du club mais aussi de la Ligue 1. Son compère de l’attaque, Gaëtan Laborde pourrait donc se trouver un peu seul même si lui aussi compte exactement les mêmes statistiques. C’est pourquoi je vous propose une grosse cote avec ce match nul.



