PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 janvier – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Paços de Ferreira et Boavista (3.15)

Match très équilibré sur le papier entre Paços de Ferreira (11e) et Boavista (10e) en Primeira Liga ! Entre deux spécialistes du nul (9 pour Boasvista et 6 pour Paços de Ferreira), il me semble judicieux de parier sur un score de parité, comme la saison dernière (1-1). Si l’ancien club d’Adil Rami n’a pas encore réussi à s’imposer à l’extérieur, son adversaire du jour ne compte que deux succès en neuf matches à domicile. Tout cela m’incite à vous proposer le nul pour tripler votre mise de départ, surtout que Paços de Ferreira n’a remporté que deux rencontres sur les douze dernières disputées en championnat et en coupe, alors que Boavista est invaincu depuis plus d’un mois (deux victoires et trois nuls… série en cours) !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Espanyol et Betis (3.30)

Nul entre Vérone et Bologne (3.55)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 36.90

