PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 mai – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le FC Séville et le Betis Séville (3.35)

Derby sévillan à suivre ce soir en Liga. Le Betis est 6e et devrait finir au minimum en Ligue Europa. Pourquoi pas même viser plus haut en cas de sans faute jusqu’à la fin de la saison. Cela sera très compliqué car le FC Séville, 10e, est en pleine bourre. Sur les dix dernières journées, ce dernier est la 3e meilleure équipe d’Espagne derrière l’Atletico de Madrid et Barcelone. De plus, les joueurs de Jose Luis Mendibilar se sont qualifiés en finale de la Ligue Europa. Même si cela a dû les mettre en confiance, la fatigue accumulée à cause de la prolongation devrait peser. Je miserais sur le nul entre ces deux équipes pour une cote de 3.35 !

