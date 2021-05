PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 mai Raiffeisen Super League – Suisse

Notre pronostic : match nul entre Lucerne et Lugano (3.30)

C’est l’ultime journée du championnat suisse ce vendredi. Ce duel oppose le 4e et le 6e au classement. Les deux clubs comptent le même nombre de points et ne peuvent plus rien espérer. Sur les trois confrontations depuis la reprise de la ligue, le bilan est équilibré avec une victoire pour chacune des deux équipes et un score de parité. On trouve également une confrontation en Coupe de Suisse où Lucerne s’était qualifié en demi-finale après prolongations. Sur la dynamique du moment, l’avantage est au FCL qui n’a perdu qu’une seule rencontre sur ses neuf dernières mais c’était le week-end dernier chez les champions, les Young Boys de Berne (5-2), qui ont largement dominé le championnat. Les Luganais ont, eux, remporté leur dernier match mais avaient perdu les quatre précédents. Avec le peu d’enjeux de cette rencontre, je pense qu’on pourrait assister à un nul entre ces deux clubs. Un beau pari coté à 3.30 !

