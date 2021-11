PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 21 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Troyes et Saint-Etienne (3.40)

Un match sans. Voilà comment on peut analyser la dernière rencontre des Troyens avant la trève internationale. Ils n’ont rien pu faire à Lens. Les Sang-Et-Or ont dominé de la tête et des épaules ce duel avec un succès (4-0). Troyes peut quand même se satisfaire de son retour dans l’élite avec treize points pris et une 14e place avant cette journée. Aujourd’hui, le promu accueille un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Saint-Etienne a enfin gagné cette saison lors de la 13e journée face à Clermont (3-2) grâce à deux buts dans le temps additionnel. Les Stéphanois sont avant-derniers avec trois unités de retard sur Bordeaux. Comme je m’attends à une rencontre très tendue, je pense que l’on pourrait assister à un match nul pour une cote de 3.40 !

