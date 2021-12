PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: pas de vainqueur entre St Etienne et Nantes (3.25)

Difficile d'envisager un vainqueur lors du grand classique des années 70, lorsque ces deux clubs mythiques dominaient le championnat de France ! En effet, St Etienne (20e) n'a remporté qu'un seul match à Geoffroy-Guichard cette saison, contre Clermont en toute fin de partie et reste sur quatre défaites consécutives en championnat. Espérons pour les Verts que leur qualification en Coupe de France à la Duchère et l'arrivée de Pascal Dupraz leur redonnent l'espoir de se maintenir en Ligue 1. De son coté, Nantes (10e), privé ce soir de son meilleur joueur, Ludovic Blas, ne voyage pas très bien cette saison (deux victoires seulement, à Angers et à Lorient) et a dû avoir recours à une séance de tirs au but samedi pour éliminer Sochaux samedi (0-0). Dans ces conditions, il me semble judicieux de parier sur un score de parité, comme la saison dernière, pour espérer tripler la mise.

Fiabilité : 40 %

