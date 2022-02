PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 février – Ligue des Champions – 1/8e de finale

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Villarreal et la Juventus (3.20)

C’est une rencontre très équilibrée qui a lieu ce soir en Espagne. Villarreal est en pleine bourre en championnat avec dix points pris sur les douze derniers possibles avec des succès sur Majorque, le Betis Séville et Grenade ainsi qu’un nul face au Real Madrid. 6e de Liga, le club entraîné par Unaï Emery n’est qu’à trois points de la 4e place occupée par le FC Barcelone. La Juventus aussi va plutôt bien dans l’ensemble avec une série de douze rencontres sans défaite mais elle reste sur deux scores de parité consécutifs chez l’Atalanta et face au Torino. La Juve est dans le top 4 mais loin de la lutte pour le titre avec sept longueurs de retard sur l’Inter et neuf sur le Milan AC. Pour ce huitième de finale aller en Ligue des Champions je m’attends à un match très accroché et c’est pourquoi je miserais sur un nul pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Villarreal – Juventus ici !

Les autres options :

Match nul entre Swansea et Bournemouth (3.15)

Match nul entre Middlesbrough et West Bromwich (3.15)

Match nul entre Preston et Nottingham Forrest (3.05)

Match nul entre Pise et Parme (3.05)

Match nul entre l’US Alessandria et Pérouse (2.80)

Cote totale des six nuls du jour : 827.04