PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : match nul entre le Honduras et la Roumanie (3.00)

Match très compliqué à pronostiquer pour ce groupe B de ces JO. Le Honduras n’a certes pas une équipe A capable de rivaliser avec les grandes nations mais chez les jeunes, les Honduriens sont capables de réaliser de bonnes performance. Ils ont atteint la 4e place des derniers Jeux Olympiques en perdant avec les honneurs face au Nigéria pour la médaille de bronze (3-2). La Roumanie, elle, n’a plus participé aux JO avec son équipe masculine depuis 1964 où ils avaient atteint la 5e place du tournoi. Une éternité donc pour ce pays. Les Roumains partent favoris pour cette rencontre mais il est toujours difficile de débuter dans un tournoi et c’est pourquoi je pense que le Honduras peut tenir en échec la Roumanie. Si j’ai vu juste et que vous me suivez, vous pourriez tripler votre mise !

