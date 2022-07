PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 juillet – Premier Division – Irlande

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’UC Dublin et le Shelbourne Dublin (3.30)

C’est un derby entre deux promus qui vivent une saison bien différente. Le Shelbourne Dublin réalise un exercice très irrégulier mais possède une belle marge de seize points sur la place de barragiste, à treize journées de la fin. L’actuel 7e connaît toutefois un long passage à vide en déplacement. Il s’est, en effet, incliné à cinq reprises lors de ses six dernières sorties. Un bilan très inquiétant au moment de se déplacer sur la pelouse de la lanterne rouge. L’UC Dublin aura du mal à se maintenir directement mais peut encore espérer jouer le barrage. Pour cela, il faudra faire bien mieux à domicile, les joueurs d'Andrew Myler n’ayant toujours pas remporté le moindre match devant leur public cette saison (cinq nuls et six défaites). Ils affrontent aujourd’hui un rival contre lequel ils ne perdent quasiment jamais dans leur antre depuis sept ans. Je vois donc un partage des points ce soir (3.30).

Pariez sur UC Dublin – Shelbourne Dublin ici !

L’autre option :

Pas de vainqueur entre Mioveni et le FC Farul Constanta (2.95)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.74