PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 22 octobre - Premier League

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Everton et Crystal Palace (3.15)

Pour une fois, il n'y a aucun match nul évident pour moi en Ligue 2, même si certains se termineront sûrement sur un score de parité. C'est donc en Angleterre que j'ai déniché le nul qui me semble le plus probable ce samedi. Everton (15e) reçoit Crystal Palace (11e). Les Toffees n'ont remporté qu'un seul match à domicile, pour deux nuls et deux défaites. Quant aux Eagles, ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur mais comptent 75 % de nuls en déplacement (à Liverpool, Newcastle et à Leicester, pour une seule défaite sur la pelouse des Cityzens). Entre deux spécialistes du partage de points, séparés seulement par trois unités au classement, un score de parité ne me surprendrait pas du tout. Alors banco sur le nul pour essayer de tripler !

Fiabilité : 35 %

