PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 décembre – Eredivisie - Pays-Bas

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Sparta Rotterdam et le RKC Waalwijk (3.35)

Direction les Pays-Bas avec un duel important dans la lutte pour le maintien qui s'annonce très équilibré sur le papier entre le Sparta (avant-dernier) et RKC (15e) ! Les joueurs de Rotterdam n'ont remporté que deux matches en dix-sept journées dont un seul à domicile, pour quatre nuls et quatre défaites, et viennent de prendre seulement deux points sur quinze possibles lors de leurs cinq dernières rencontres. La dynamique est légèrement supérieure pour ceux de Waalwijk qui ont notamment accroché un nul à cinq reprises en huit déplacements depuis le début de la compétition. Par ailleurs le RKC n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Tout me semble donc réuni pour qu'il n'y ait pas de vainqueur dans cette rencontre. Et si j'ai raison, vous triplerez largement votre mise.

Fiabilité : 35 %

L'autre option :

Nul entre Malatyaspor et Kayserispor (3.05)

Cote totale pour les deux nuls du jour: 10.22

Pariez sur Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk ici