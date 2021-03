PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 mars Liga Portugal Sabseg

Notre pronostic : Vilafrenquense concède le nul à domicile face à Chaves (2.65)

Ne vous fiez pas au classement des deux équipes en deuxième division portugaise respectivement à la 14e et à la 6e place. Ce match est très équilibré ! Sur ses douze derniers matches le club de la ville de Vila Franca de Xira a pris neuf fois le point du match nul. De l’autre coté, le club de Chaves ne va pas beaucoup mieux avec quatre scores de parité et une victoire lors de ses cinq dernières rencontres. Qui plus est, les joueurs de José Mota, ont du mal à enchaîner deux succès consécutifs à l’extérieur en championnat. La lutte pour la montée semble loin avec neuf points de retard tandis que les Vilafrenquenses doivent regarder derrière pour ne pas se retrouver dans la zone rouge. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le nul entre ces deux formations (2.65) !

L' autre option :

Nul entre les Carrick Rangers et Portadown (3.30)

Cote totale des deux nuls du jour : 8.75