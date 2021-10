PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 octobre - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Guingamp et Nîmes (3.05)

Guingamp (14e) et Nîmes (13e) présente le même bilan en Ligue 2: trois victoires, cinq nuls et quatre défaites. On peut s'attendre à un duel équilibré surtout que les Bretons n'ont remporté qu'un match sur cinq à Roudourou cette saison (2-1 contre Rodez). De leur côté, les Gardois n'ont perdu que deux rencontres en six déplacements. Enfin, en treize ans, ces deux clubs se sont affrontés à huit reprises et Guingamp ne s'est imposé que deux fois. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un score de parité pour tenter de tripler votre mise de départ.

Fiabilité: 40 %

