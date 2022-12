PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 décembre – Premiership - Ecosse

Notre pronostic : pas de vainqueur entre St. Mirren et Aberdeen (3.00)

En Ecosse aussi les compétitions reprennent petit à petit avec notamment le championnat. Aberdeen, 3e derrière les Rangers et le Celtic Glasgow, accueille le club de St. Mirren, 7e. Il y a seulement quatre points d’écart entre ces deux clubs. Avec deux défaites pour conclure la première partie de saison, les Aberdoniens doivent donc se relancer pour éviter de perdre cette place sur le podium et ne pas voir revenir un concurrent direct pour les palyoffs (il faut terminer dans les six premiers). St. Mirren aura donc toute la motivation nécessaire, devant son public, pour réaliser un joli coup mais avec une série de quatre rencontres sans victoire, la prorité sera de prendre au moins un point. Je miserais donc sur le nul tant ces deux équipes se tiennent en terme de niveau.

