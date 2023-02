PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 février – Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Zulte et Courtrai (3.30)

C’est en Belgique que j’ai déniché pour vous ce qui me semble être le nul le plus probable de ce vendredi. Zulte (16e et premier relégable avec 22 points) accueille Courtrai (14e avec 26 points). Difficile d’envisager un vainqueur entre ces deux mal-classés qui espèrent cependant se maintenir ! En effet, Zulte a déjà perdu sept fois à domicile cette saison tandis que Courtrai compte huit revers en treize déplacements. Par ailleurs, traditionnellement, ces deux clubs éprouvent des difficultés à se départager quand ils s’affrontent à l’Elindus Arena : trois scores de parité… série en cours, quatre sur les cinq dernières confrontations et cinq en sept rencontres. Dans ces conditions, il me semble préférable de parier sur partage des points, surtout entre des équipes qui chercheront avant tout à ne pas perdre.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre Mayence et Mönchengladbach (3.65)

Cote totale pour les deux nuls du jour : 12.04

