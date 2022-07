PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Dudelange et Pyunik Yerevan (3.05)

Cette deuxième manche promet d’être particulièrement serrée. Si Dudelange s’est imposé sur la pelouse de son adversaire à l’aller, ce premier duel fut parfaitement équilibré, avec une possession de balle et des statistiques offensives quasiment identiques. Il aura fallu un penalty dans les vingt dernières minutes au champion luxembourgeois pour repartir victorieux. Bien plus irrégulier à domicile, il cherchera avant tout à conserver son avance face à un rival qui aime voyager. En effet, le club arménien du FC Pyunik reste sur une série de neuf déplacements sans défaite, éliminant notamment le CFR Cluj, lors de la séance de tirs au but, au tour précédent. Au cours d’un match fermé, je ne vois aucune des deux équipes l’emporter ce soir (3.05).

