PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: pas de vainqueur entre la Turquie et les Pays-Bas (3.80)

Envisager un score de parité entre deux nations spécialistes du partage de points cette saison n’a rien d’incongru et la cote est magnifique (3.80). La Turquie compte cinq nuls en sept matches (Serbie deux fois, Allemagne, Croatie et Russie) pour une victoire face aux Russes et une défaite en Hongrie en amical. Les Pays-Bas, certes invaincus après cinq rencontres, n’ont battu que la Bosnie et la Pologne mais ont concédé trois nuls, contre l’Espagne, en Italie et en Bosnie. Lors des douze confrontations entre ce deux sélections dans toute l’histoire, les Bataves ont régulièrement été accrochés (quatre fois) voire battus (trois fois) par des Turcs qui restent par ailleurs sur un beau succès 3-0 en 2015. Certes, depuis les Néerlandais ont reconstruit une bonne équipe mais il n’est jamais facile d’obtenir une victoire en Turquie. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le nul à 3.80 pour ce premier match des qualifications à la Coupe du monde 2022.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre Chypre et la Slovaquie (3.25)

Cote totale pour les deux nuls du jour : 12.35

