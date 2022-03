PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 mars - Coupe du monde - Barrage

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Pays de Galles et l'Autriche (3.05)

Si les Gallois ont battu la Biélorussie et la République Tchèque dans leur groupe de qualification pour la Coupe du monde 2022, ils ont été accrochés chez eux par la Belgique, ce qui paraît tout à fait logique, mais aussi par l'Estonie, ce qui l'est beaucoup moins. L'Autriche, qui a perdu deux matches en déplacement dans son groupe (en Israël et au Danemark) a réussi un nul (2-2) en Ecosse puis gagné en Moldavie et aux Iles Féroé. Contre une autre équipe britannique, j'imagine les Autrichiens faire aussi bien à Cardiff qu'à Glasgow. Enfin, la Pays de Galles ne compte que 30 % de succès face à l'Autriche en dix confrontations. Alors banco sur un score de parité pour essayer de tripler la mise !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre le Paraguay et l'Equateur (3.00)

Nul entre la Jamaïque et le Salvador (3.20)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 28.80

