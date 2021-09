PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 septembre - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Nîmes et Le Havre (3.20)

Cette saison, le spécialiste du match nul en Ligue 2... c'est Le Havre: cinq en neuf journées, dont trois sur quatre en déplacement ! Nîmes vient juste derrière avec quatre scores de parité, dont trois à domicile. Par ailleurs, six des huit dernières confrontations entre ces deux clubs n'ont engendré aucun vainqueur quand la rencontre s'est disputée dans le Gard. Finalement, imaginer un nul entre le 8e et le 7e n'a rien d'incongru, surtout que les Crocos sont invaincus à domicile et les Normands n'ont pas encore connu la défaite à l'extérieur. Tout me paraît donc réuni pour que ce match se termine sur un énième partage de points ce soir aux Costières !

Fiabilité: 40 %

Les autres options:

Nul entre Nancy et Amiens (3.40)

Nul entre Sochaux et Auxerre (3.05)

Nul entre Quevilly et Guingamp (3.10)

Cote totale des quatre nuls du jour: 102.87

