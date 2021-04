PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 avril Liga - Espagne

Notre pronostic : match nul entre Huesca et Getafe (2.95)

Duel en bas de tableau en Liga entre le 18e et le 15e ! Huesca doit absolument gagner des points en cette fin de saison pour ne pas être relégué en Liga 2. Avec deux défaites de rang contre l’Atletico Madrid et surtout chez un adversaire direct, Alaves, la situation est critique. Avec quatre points d’avance sur son adversaire, Getafe doit aussi faire très attention d’autant que le club reste sur sept matches sans victoire. Deuxième pire attaque du championnat, l’équipe de la banlieue de Madrid, n’a même connu qu’un seul succès sur ses quatorze derniers matches. C’est pourquoi je pense que les deux clubs vont se neutraliser cet après-midi pour presque tripler votre mise (2.95) !



