PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 janvier - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre la Fribourg et Francfort (3.55)

Direction l'Allemagne pour le nul du jour de ce mercredi ! Difficile d'envisager un vainqueur entre Fribourg (2e de Bundesliga) et Francfort (4e). Ces deux clubs, que personne n'attendait à pareille fête, visent la Ligue des champions, comptent le même nombre de points (30) et semblent d'un niveau très équivalent. Fribourg a la meilleure défense de Bundesliga à domicile avec seulement cinq buts encaissés mais l'une des pires attaques: douze réalisations ! En revanche, l'Eintracht a la deuxième attaque en déplacement avec quatorze buts marqués mais aussi la deuxième défense avec onze buts subis. Dans ces conditions, je vois mal l'une des deux équipes s'incliner. Et n'oublions pas que quand Francfort joue à Fribourg, le résultat le plus courant est le match nul, dans 50 % des cas depuis 2011. Pour toutes ces raisons... banco sur un score de parité pour largement tripler !

Fiabilité : 35 %

