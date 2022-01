PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 janvier – Championship – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Coventry et Stoke City (3.15)

On reste en Angleterre et deuxième division pour un pari très intéressant. Si ces deux clubs veulent continuer à croire en leurs chances de montée, il faudra gagner. Conventry et Stoke sont respectivement 10e et 9e de Championship avec trente-sept et trente-huit points. En cas de défaite ou de match nul, et en fonction des résultats des clubs mieux placés, cela pourrait être très compliqué de revenir dans la course. Je m'attends donc à une rencontre très tendue entre ces deux équipes qui connaissent la même dynamique avec une victoire lors des trois dernières journées. Je mise donc sur le score de parité pour ce duel (3.15) !

L’autre option :

Match nul entre St. Mirren et Aberdeen (2.95)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.29