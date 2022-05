PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 mai - Eliteserien

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Kristiansund et Tromsö (3.25)

Peu de matches au programme ce mercredi hormis la finale de la Ligue Europa opposant la Roma à Feyenoord (voir le pari du jour) et les rencontres du championnat de Norvège. Pour le nul du jour, je vous propose de vous intéresser à Kristiansund (16e) - Tromsö (9e). La lanterne rouge d'Eliteserien a certes concédé un nul et deux défaites à domicile en trois matches à domicile mais les visiteurs comptent trois nuls et un revers en quatre déplacements. Le 26 mars, ces deux clubs se sont affrontés en amical et n'ont pu se départagés (0-0). Idem en championnat la saison dernière (1-1 et 0-0). Dans ces conditions, envisager un 4e score de parité de suite n'a pour moi rien d'incongru. Et si j'ai visé juste, vous triplerez largement votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

