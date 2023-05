PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 mai – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Osasuna et Bilbao (3.30)

Match à enjeux ce soir pour le compte de la 36e journée de Liga. L’Athletic Bilbao est 7e du championnat et qualifié pour la Ligue Europa Conférence mais sa place ne tient à rien avec une avance d’un point sur Gérone, de deux sur le FC Séville et de trois sur Osasuna, son adversaire du soir. Le club de Pampelune est quasiment dans l’obligation de l’emporter. Il n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matches mais ses quatre défaites l’ont été contre la Real Sociedad, le FC Barcelone, l’Atletico de Madrid ainsi que le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Ces quatre équipes forment le quatuor de tête en Liga. Bilbao a mis fin à une série de quatre rencontres sans victoire en s’imposant contre le Celta Vigo. Je pense que ce duel sera serré et je vois un nul pour plus que tripler la mise en deux équipes très proches.

