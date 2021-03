PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l’Ecosse et l’Autriche (3.40)

Si vous pouvez parier sur cette rencontre, vous n’êtes pas obligé de la regarder ! En effet, les matches de l’Ecosse ont engendré mois de 2,5 buts sept fois sur huit cette saison. Après cinq victoires et un nul, les Ecossais ont chuté deux fois en fin d’année, 1-0 en Slovaquie et 1-0 en Israël. Mais a domicile, cette équipe est toujours difficile à manœuvrer. Invaincue à domicile en 2020/2021, « The Tartan Army » risque de poser de sérieux problèmes à l’Autriche, qui n’a pourtant chuté qu’une seule fois depuis septembre, sur sa pelouse contre la Roumanie. Entre une sélection qui ne perd pas à domicile et une autre qui a gagné en Norvège, en Irlande du Nord, en Roumanie et au Luxembourg, je vous suggère de miser sur un score de parité en ouverture des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Notez enfin que les Autrichiens n’ont gagné à Glasgow que deux fois, en 1950 et en 2003.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre la Moldavie et les Iles Féroé (2.95)

Cote totale pour les deux nuls du jour : 10.03

