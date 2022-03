PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 mars - Coupe du monde - Barrage

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l'Egypte et le Sénégal (2.75)

Egyptiens et Sénégalais ne se quittent plus... et se seraient bien passés de ces retrouvailles ! Après la finale de la CAN qui a tourné en faveur des Lions de la Teranga aux tirs au but après un 0-0, les deux meilleures sélections africaines sont à nouveau opposées en barrage pour valider leur voyage au Qatar en novembre prochain. C'est terrible car l'une des deux équipes sera absente de la Coupe du monde 2022. Comme les Pharaons n'ont perdu qu'un match cette saison, contre le Nigéria à la CAN (pour 7 victoires et 5 nuls) et que le Sénégal n'a pas été battue sur la même période (9 succès et 4 nuls), je vous conseille de miser sur un score de parité pour tenter de tripler. Dans ce cas là, la décision se fera à Dakar mardi prochain.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre la RDC et le Maroc (2.95)

Nul entre le Ghana et la Nigéria (2.75)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 28.80

