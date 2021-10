PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 octobre Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Getafe et le Celta Vigo (2.90)

Duel de bas de tableau ce soir en Liga pour clore cette 10e journée de championnat. Getafe n’a toujours pas remporté la moindre rencontre depuis l’entame de cette saison et va vite devoir réagir car les joueurs semblent aller tout droit vers la relégation. Ils ne sont parvenus qu’à marquer trois buts et à réaliser deux matches nuls. C’est évidemment trop peu pour espérer quoi que ce soit. Le Celta Vigo compte cinq points de plus au classement mais reste sur deux défaites consécutives. Cependant je pense qu’on pourrait assister à un nul entre deux équipes qui ont besoin de résultats. Je vous conseille donc de miser sur cela pour une cote de 2.90 !

L’autre option :

