PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 avril – Coupe d’Italie

Qu’il est difficile de lire la saison de ces deux équipes. En effet, l’Inter Milan vit une période extrêmement compliquée en terme de résultats depuis deux mois, comptant seulement trois victoires sur les douze derniers matches, toutes compétitions confondues. Pourtant, les Nerrazzuri sont toujours à la lutte pour le top 4 en championnat et sont présents dans le dernier carré de la Ligue des Champions. De plus, ils jouent ce soir pour décrocher une place en finale face à une Juventus toute aussi compliquée à analyser. La Vieille Dame traverse une zone de turbulences en avril mais est tout de même parvenue à se hisser en demi-finale de la Ligue Europa. Surtout, les Bianconeri ont provisoirement récupéré les 15 points de pénalités qui leur avait été déduits il y a plusieurs mois, retrouvant ainsi le podium de Serie A. Après une première manche électrique, qui s’est conclue par un résultat nul 1-1, nul doute que ce match retour sera particulièrement engagé. Dans un tel contexte, Interistes et Turinois pourraient de nouveau se retrouver dos à dos à l’issue du temps réglementaire.

