PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic : nul entre Belenenses et Gil Vincente (2.85)

Match très tendu au milieu de tableau entre ces deux clubs. Rien n’est fait pour les deux équipes qui comptent 31 points soit quatre d’avance sur le 16e et barragiste, Maritimo. Le Gil Vincente est dans une bonne période avec quatre victoires en six matches dont une sur le terrain de Benfica (1-2). Ils ont donc pris leur destin en main pour se maintenir. Belenenses n’a, de son côté, connu qu’une seule défaite en six rencontres et parmi celles-ci, le club a concédé trois nuls ! Avec ces deux équipes du même niveau, réalisant exactement la même saison avec le même nombre de points en championnat, je pense qu’on peut légitimement penser au nul pour cette rencontre. Un pari coté à 2.85.



Pariez sur Belenenses – Gil Vincente ici !



Les autres options :



Match nul entre le Nacional Madeira et le Vitoria Guimaraes (3.30)



Cote totale des deux nuls du jour : 9.41