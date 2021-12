PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 décembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Aston Villa et Chelsea (3.75)

Chelsea connait son premier coup de blues. Après avoir remporté huit des dix premières rencontres de championnat, les joueurs de Thomas Tuchel n'ont depuis gagné que trois fois lors de leurs huit derniers matches. Alors qu'ils avaient quatre points d'avance sur Manchester City il y a un peu plus d'un mois, les voilà désormais relégués à six points du leader. Une chute notamment dû à une soudaine perte d'efficacité défensive, en plus de ne plus être tueurs offensivement. C'est toutefois une équipe qui perd peu et qui parvient souvent à repartir avec le match nul. Si son adversaire du soir, Aston Villa, n'a partagé les points qu'une seule fois depuis le début de l'exercice, je vois les Villans vendre chèrement leur peau sans pour autant arracher la victoire. Un résultat nul coté à 3.75.

Les autres options :

Match nul entre Brighton et Brentford (3.30)

Match nul entre Tottenham et Crystal Palace (3.75)

Match nul entre West Ham et Southampton (4.30)

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 199.55

Pariez sur Aston Villa - Chelsea ici !