PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 février – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Clermont et Strasbourg (3.20)

Clermont reste sur trois défaites que l’on peut relativiser car les adversaires étaient Monaco, Marseille et Rennes. 12e du championnat, les Clermontois semblent à bonne distance de la zone rouge mais il faudrait prendre encore des points et surtout ne pas à perdre contre des équipes moins bien classées. Strasbourg, 15e, a gagné deux de ses trois dernières rencontres, à chaque fois à la Meinau contre Montpellier et Angers. Les Alsaciens n’ont que deux petites longueurs d’avance sur le 17e. Je pense qu’il n’y a pas une grande différence de niveau entre ces deux clubs qui pourraient se neutraliser pour une cote de 3.20 !

Les autres options :

Match nul entre Reims et Toulouse (3.45)

Match nul entre Ajaccio et Troyes (3.10)

Match nul entre Tottenham – Chelsea (3.30)

Cote totale des quatre nuls du jour : 112.94